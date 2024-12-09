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  4. Mersin'de dehşet! Önce eşini, sonra da çocuğunu öldürdü

Mersin'de dehşet! Önce eşini, sonra da çocuğunu öldürdü

09.12.2024 01:16
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Mersin'de önceki gün yeni aldıkları evin önünde eşini tabanca ile başından vurup öldürerek kaçan engelli koca, dün de 8 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Mersin'de dehşet! Önce eşini, sonra da çocuğunu öldürdü

Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. (50) dairesini temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının kocası Zafer Ç. de (46) eşinin yanına gitti.

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EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

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YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öldürülen kadının cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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OĞLUNU ÖLDÜREREK İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİĞİ ORTAYA ÇITKI

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, dün gece saatlerinde zanlının yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de öldürerek intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü, zanlı Zafer Ç.'nin ise aynı silahla göğsünden kendisini vurarak intihara teşebbüs ettiğini belirledi.
Önceki gün karısını, dün de oğlunu öldüren zanlı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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