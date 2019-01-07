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Mersin'de eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Mersin'de, para karşılığı cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalanan 3 kadından elti oldukları öğrenilen 2'si tutuklandı.

Mersin'de eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Kent merkezinde 'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. (30), Z.A. (34) ve G.A.'yı (21) 'fuhuş ve fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

ELTİLER İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakılırken, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden N.A. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi. (DHA)

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eltiler fuhuş Mersin

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