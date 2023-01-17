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Mersin'de feci kaza! Askeri personel taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

17.01.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de askeri personel taşıyan otobüs, arkadan demir profil yüklü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazadan sonra otobüste yangın çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Askeri personel taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

Kaza saat 02.00 sıralarında Tarsus ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Mersin'den Niğde istikametine seyir halinde olan U.K. yönetimindeki asker personel taşıyan otobüs, önünde giden ve Ramazan S. yönetimindeki demir profil yüklü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazadan sonra otobüste yangın çıktı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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3 ÖLÜ, 20 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kaza yerine gelip, incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Mersin- Niğde istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Ekipleri, tek şeritten kontrollü olarak trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kazadan yaklaşık 3 saat sonra otobüs olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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trafik kazası Mersin Tır otobüs

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