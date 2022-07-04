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  4. Mersin'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 27 yaralı

Mersin'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 27 yaralı

04.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 27 yaralı

Feci kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü, freninin boşalması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen minibüs devrildi.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 27 kişi ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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