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Mersin'de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

20.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Tarsus'ta yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda otobüs sürücüsü hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-400 kara yolu Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nas yönetimindeki Antalya- Adana seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon ile kavşakta çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otobüs, park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra dere yatağına düştü.

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OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Otobüs sürücüsü Nas'ın öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve 27 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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trafik kazası Mersin

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