Mersin'de feci kaza! Seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Seyir halinde bulunan TIR'ın arkasından gelen otomobil, hızla TIR'a çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan 4 genç ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ile ekiplerin çalışması sonucunda tamamen kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen 4 gençten 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralı genç ambulansa hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. TIR'ın altında kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, Mersin-Tarsus yolu bir süreliğine tek şeritten devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

