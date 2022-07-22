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Mersin'de feci kaza! Seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

22.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Mersin-Adana D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti, 1 genç ise ağır yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Seyir halinde bulunan TIR'ın arkasından gelen otomobil, hızla TIR'a çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan 4 genç ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ile ekiplerin çalışması sonucunda tamamen kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen 4 gençten 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Yaralı genç ambulansa hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. TIR'ın altında kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, Mersin-Tarsus yolu bir süreliğine tek şeritten devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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