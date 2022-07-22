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  4. Mersin'de feci kaza! Seyir halindeki tıra arkadan çarpan araçta 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de feci kaza! Seyir halindeki tıra arkadan çarpan araçta 4 kişi hayatını kaybetti

22.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Mersin-Adana D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilin kiralık olduğu ve olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileri ile polis arasında arbede çıktığı öğrenildi.

Mersin'de feci kaza! Seyir halindeki tıra arkadan çarpan araçta 4 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz ilçesi Mersin-Adana kara yolu Huzurkent mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Serdar Gül idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet ve Diyar Özmen ile Deniz Akbudak'ın yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirledi.

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YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morga götürüldü. Öte yandan, otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileri ile polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.

(İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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