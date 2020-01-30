Mersin’de feci olay! Denize düşen aracının içinde can verdi!

Olay, Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Korkmaz (23) otomobiliyle deniz kenarına geldi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil kayalıkları aşarak denize düştü.

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Sahil Güvenlik personeli ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobili aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı.

Araç içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

