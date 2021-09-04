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  4. Mersin'de feci ölüm! Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi

Mersin'de feci ölüm! Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi

04.09.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 2 katlı bir binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansörün altında kalan 61 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 38. Cadde üzerinde meydana geldi.

HIZLA GELEN KABİNİN ALTINDA KALDI

İddiaya göre, Selma Çakmak (61) adlı kadın, adreste oturan yaşlı bir çiftin kullanımı için 2 katlı binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansöre binmek için çağrı düğmesine bastı. Bir süre bekledikten 2. kattaki asansörün geldiğini düşünerek kapıyı açan Çakmak, yukarıdan hızla gelen kabinin altında kaldı.

UZUN SÜRE KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Kadının çığlıklarına yetişen komşuları, asansörün kapısını açmakta başarısız olunca polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından asansörün kapısını açtı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde göz yaşı döken yaşlı kadının yakınları, asansörün hatalı yapıldığını ileri sürdüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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polis Mersin
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