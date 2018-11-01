Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

5 ERKEK İTİRAF ETTİ

Adresi takibe alan ekipler, salondan çıkan 5 erkeğin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenledi. Ç.Ç. isim kadın ile M.Ç. ve A.I., 'fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ç.Ç. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

