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Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Mersin'de 5 erkeğin itirafları sonrası fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 1 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

5 ERKEK İTİRAF ETTİ

Adresi takibe alan ekipler, salondan çıkan 5 erkeğin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenledi. Ç.Ç. isim kadın ile M.Ç. ve A.I., 'fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ç.Ç. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin fuhuş Emniyet masaj salonu

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