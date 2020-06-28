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Mersin'de genç kadın suda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin’de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu’yu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

AYAĞI KAYIP SUYA DÜŞTÜ

Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı. Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.
Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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