Mersin'de gergin anlar! Mansur Yavaş'ın o sözlerine AK Partili İlçe Başkanı sinirlenip kürsüye yürüdü: 'Yanlış konuşuyorsun başkan'

Mersin Mut'ta düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde konuşan Mansur Yavaş, "Parlamenter sisteme geçeceğiz ve Atatürk ışığında adaleti, sağlığı, memleketi ayağa kaldıracağız" dedi. Bu sözler sonrasında AK Parti Mut İlçe Başkanı sinirle ayağa kalkıp "Yanlış konuşuyorsun başkan" diyerek kürsüye yürüdü. Vatandaşların ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda AK Partili başkan alandan uzaklaştırıldı.

Olayın ardından CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay kendisi hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti:

Halk TV'de yer alan habere göre Günay yaşananlarla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Mersin MUT CHP İlçe Başkanıyım. Dün ilçemizde zeytin ve zeytinyağı festivali düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da katıldı. Protokol konuşmaları yapıldı.

"YANLIŞ KONUŞUYORSUN"

En son Mansur Başkan konuştu. Konuşmasında ülke sorunları ve belediye çalışmaları ile ilgili çok güzel konuşma yaptı. AK Parti İlçe Başkanı arkadaşımız konuşma biter bitmez 'Yanlış konuşuyorsun başkan. Sağlıkta çökmedi, adalet de çökmedi. Yanlış konuşuyorsun' diye bağırdı. Elindeki pet şişeyi yere fırlatıp hışımla Mansur başkana doğru hücum etmeye çalıştı. Vatandaşlar da kendisini tutmaya çalıştılar. Güvenlik güçleri de zapt etmeye çalıştı ve uzaklaştırıldı.

"OLAYI BENİM ÇIKARTTIĞIMI VE KENDİSİNE VURDUĞUMU BELİRTMİŞ"

Şöyle bir durum var, ifadesinde Mansur başkanın korumalarının kendisine saldırdığını ve olayı benim çıkarttığımı ve kendisine vurduğumu belirtmiş. Ben de sabah bir vekilimizle beraber ifademizi verdik. Gözaltı kararı vardı ifade sonrası karar kaldırıldı. Bu konuda bizim bir dahlimiz olmadığı konusunda açıklama yaptık. AK Partili arkadaşlar CHP Gençlik Kollarının saldırısını iddia eden paylaşımlar yaptı. Biz de hiçbir dahlimizin olmadığına dair basın açıklaması yaptı.

"YENİ GÖZALTI KARARI VERİLİYOR"

Bizim hakkımızda yeni bir gözaltı kararı alındı. Şu anda bizi karakola çağırıyorlar. İl Başkanımız ilçe başkanlarımız Mersin Baro Başkanı yanımda. Yanımda BBP ilçe başkanı vardı. Ben protokol koltuğundan, eşimle beraber yerimden asla kalkmadık. hiçbir dahlim yok. Emniyetin elinde görüntü kayıtları da var. Böyle olmasına rağmen savcı değiştirilip yeni gözaltı kararı veriliyor. Çok geçmiş olsun."