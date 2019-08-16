Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

Mersin’de sıcak ve artan nem oranı hayatı çekilmez bir hale getirirken, uzmanlardan da uyarı geldi. Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Bahar Aydınlı, sıcak ve yüksek nem oranı nedeni ile vatandaşları uyararak, "Yaşadığımız kent Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri. Artan yağış ihtiyacı ve bu durumun oluşturduğu nem ile birlikte hissedilen sıcaklık çok ciddi rakamlara çıkmış durumda. Bu nedenle saat 10.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar, hamileler, engelliler ve yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve şeker gibi kronik hastalığı olan kişiler evlerinden dışarıya ihtiyaçları olmadığı sürece çıkmamalıdır." dedi.

'ÇOK CİDDİ SIVI KAYBI OLUYOR'



Hissedilen bu sıcaklığın sağlık sorunlarının şiddetlenmesine ve beklenmeyen komplikasyonların oluşmasına neden olabileceğini belirten Uzman Dr. Aydınlı, "Günlük hayatta bu tip sorunlara sahip olmayan insanların bile terleme ile birlikte çok ciddi sıvı kaybı oluyor. Bunu günlük 2 veya 2,5 litrelik sıvı takviyesi ile karşılamaya çalışıyoruz ama yaşlı olup, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve şeker gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu sıvı alımı bile zor şartlarda sağlanıyor. Dışarıya çıktıklarında da ter ve sıvı kaybının artışı ile acile başvurular da artıyor. Çünkü sabit, stabil kalan hastalıklarının şiddetlenmesine neden oluyor" diye konuştu.