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Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu! 21kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Mersin'de, 22 günübirlik eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu! 21kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'ndeki günübirlik evleri kiralayanları ve buraya gelen şüphelileri takibe aldı.

Ekiplerin, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda, 119 polisin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Çoğunluğu mağdur olan 59 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İkametlerdeki aramalarda, iki kurusıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi, 3 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

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