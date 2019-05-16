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Mersin'de hareketli anlar! Paraşütlerle denize indiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Mersin’de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde, 200’den fazla personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bölgesel Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. 2 uçak, 3 helikopter ile çok sayıda sahil güvenlik gemisi ve botunun katıldığı tatbikatta, senaryo gereği denizde mahsur kalan insanlar kurtarılırken, "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyen mülteci taşıyan gemiye de operasyon yapıldı.

Akdeniz’de yaşanabilecek tehditlere karşı etkin ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi için Mersin Valiliği koordinesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı öncülüğünde yapılan tatbikat, 15 mil açıkta gerçekleştirildi.

Arama kurtarma tatbikatı nefes kesti

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Alpay Oğuz Bavbek tarafından koordine edilen tatbikata, Mersin, Marmaris ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 200’den fazla personel ile 2 sahil güvenlik korveti, 2 uçak, 3 helikopter, 5 bot, 1 SÖH ve DEGAH timi ve KKTC’den bir bot katıldı.
Tatbikat, senaryo gereği 2 geminin çarpışmasıyla başladı. Kuru yük gemisiyle çarpışan düzensiz göçmenleri taşıyan ticari bir yat, Mersin’in 15 mil açığında battı. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı yük gemisince kurtarılırken, bir kısmı da suda mahsur kaldı. Olayın ardından gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hem denizden hem de havadan bölgeye hareket etti.
Tatbikatta ilk olarak, sudaki 2 kişi, helikopterden suya inen personel tarafından kurtarılırken, yaralılar TCSG Yaşam gemisine götürüldü. Sahil Güvenlik uçağınca suda 5 kazazedenin daha tespit edilmesi üzerine, belirlenen noktaya işaret fişeği atıldı. İşaretin ardından TCSG Yaşam’ın acil müdahale botları harekete geçerek 5 kişiyi daha kurtararak, gemiye çıkardı.

3 ASKER PARAŞÜTLE DENİZE İNDİ

3 ASKER PARAŞÜTLE DENİZE İNDİ
Tatbikatta suda mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtarmak için paraşütle denize de inildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaktan paraşütle atlayan 3 uzman personel de 3 düzensiz göçmeni sudan alarak, TCSG Yaşam’a götürdü. Suda kalan son 3 kazazede de Türk ve KKTC sahil güvenlik botlarıyla sudan alınarak, gemiye taşındı.
Mültecilerin hepsini denizden kurtaran ekipler, yoluna devam eden kuru yük gemisine yönelik çalışma yaptı. Gemiye yönelik telsiz çağrılarına cevap alamayan ekipler, geminin kaçırılmış olması ihtimaline karşı operasyon yaptı. İlk olarak TCSG-304 botuyla önü kesilerek önleme manevrası yapılan kuru yük gemisi, hareket etmeye devam etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı özel hareket personeli önce helikopterle sonra da botlarla gemiye çıkarıldı.
Operasyonda gemi personeli ve düzensiz göçmenler tahliye edilirken, bu sırada bir kişi gemide yangın çıkardı. Durumun koordinasyon merkezini bildirilmesi üzerine yanan gemi söndürülürken, tatbikat da başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren tatbikat, nefes kesti. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Mersin tatbikat

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