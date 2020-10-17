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Mersin'de hareketli gece! Göksu ırmağına atlayan kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2020 23:11 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde, Atatürk köprüsüne gelen Dursun A. (50), Göksü ırmağına atlayarak intihar etti.

Mersin'de hareketli gece! Göksu ırmağına atlayan kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Mersin’in İskenderun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk köprüsüne gelen Dursun A., köprü üzerinden Göksu ırmağına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sualtı ekiplerinin Göksu Irmağında yaptığı çalışma sonucu Dursun A.'nın cesedi atladığı yerin 200 metre ilerisinde çalılık alanda bulundu. Dursun A.'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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