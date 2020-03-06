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Mersin'de heyecanlandıran av: Akdeniz'in mücevheri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na yakın bölgelerinde ortalama bin metre derinlikte yaşayan "mücevher kalamarı" olarak da bilinen "histioteuthis reversa", Türkiye kıyılarında Mersin'de yakalandı.

Mersin'de heyecanlandıran av: Akdeniz'in mücevheri yakalandı

Mersin Körfezi'nde trol avcılığı yapan Çınar Bey isimli teknede 400 metre derinliklerde farklı bir kalamar türü yakalandı. Teknenin sahipleri durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na bildirdi. Gökoğlu, üniversitesin laboratuvarında yaptığı incelemede türün, "mücevher kalamar" olarak da bilinen histioteuthis reversa olduğunu tespit etti. Histioteuthis reversanın Türkiye kıyılarında yakalandığı, bilimsel bir makaleyle dünyaya duyuruldu.

HEYECAN YARATTI

Gökoğlu, AA muhabirine, balığın Türkiye kıyılarında yakalanmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Kalamarın Akdeniz ekosisteminde çok nadir görüldüğüne dikkati çeken Gökoğlu, "Türkiye kıyılarında ilk defa yakalanan kalamar bin metrelerde yaşıyor. O derinliklerde ışık olmadığı için üzerlerindeki fotofor hücreleri sayesinde çevresine ışık saçıyor. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu nedenle mücevher kalamarı olarak da biliniyor. Balığın diğer bir özelliği ise sağ ve sol gözlerinin büyüklükleri birbirlerinden farklı olması. Eşsiz güzellikte bir balık." diye konuştu.

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Balığın 400 metre derinlikte ve Doğu Akdeniz'de yakalanmasının ilginç olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Kalamar daha çok Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na yakın bölgelerinde yaşıyordu. Burada yakalanan kalamar yetişkin bir birey. Yaklaşık 250 gram ağırlığına sahip. Jelimsi bir yapısı bulunuyor." dedi.

Gökoğlu, kalamarın Türkiye kıyılarında popülasyonunun artması halinde balıkçılar için de ticari bir değer oluşturabileceğini kaydetti.

(AA)

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akdeniz mücevheri Mersin kalamar

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