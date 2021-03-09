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Mersin'de iğrenç olay! Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

09.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Mersin'de iğrenç olay! Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Mersin'de 23 yaşındaki H.G., 18 yaşındaki genç kızın uygunsuz görüntülerini gizlice çekti. Ardından da videoyu yayma tehdidiyle genç kızla birlikte oldu. Şantajcının arkadaşları da genç kızı kendilerine çağırdı. Görüntülerin yayıldığını öğrenen N.P., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.’nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından dava açılırken, ilk duruşma Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihinde görüldü. Ancak, şüpheli H.G. askerlik görevini yerine getirdiği için duruşmaya katılmadı. Savcılık iddianamesinde, şüpheli için TCK’nın 226’ncı maddesi gereğince cezalandırılması istendi.

YAZIŞMALARI GÖSTERDİ

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'BENİMLE BİRLİKTE OLACAKSIN, YOKSA VİDEOYU İFŞA EDERİM'

Genç kız, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Şüpheli ile Şubat 2019’da tanıştıklarını ve duygusal bir ilişkiye başladıklarını belirten N.P., “Sonra beni evine götürdü ve o zaman haberim olmadan görüntülerimi çekmiş. Daha sonra ben ayrılmak istediğimde ‘Benim evime geleceksin, benimle birlikte olacaksın, yoksa herkese ifşa ederim videoyu’ diyerek bana şantaj yapmaya başladı. 2019 Ağustos ayında gittiğimiz bir festivalde de yine şantajla beni evine çağırdı ve istismarda bulundu. Sonra arkadaşları mesaj atıp beni bir yerlere çağırmaya başladılar. Hiçbiriyle konuşmadım ve görüşmedim, çünkü amaçlarını biliyordum. Hepsinden uzak durdum” diye konuştu.

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'CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM'

Şüphelinin Mayıs 2020’de videoyu ifşa ettiğini öğrendiğini aktaran genç kız, bunun üzerine haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olduğunu söyledi. Şüphelinin ve ortak arkadaşları M.K.’nin eylül ayında gözaltına alındıklarını dile getiren genç kız, “Dosyadaki diğer şüpheli M.K.’nin de videoyu ifşa ettiğini öğrendim. Ben bunları kanıtladım. Sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar. Koruma kararı aldırttım ama onu da ihlal ettiler. Takipsizlik kararı verilmesini üzerine itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Dava açıldı, ilk duruşmaya da gelmediler. Avukatı, şahsın askerde olduğunu söyledi. Asla vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde susmayacağım. Ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle bu süreci atlatmaya çalışıyorum. Artık daha dikkatli olacağım. İnşallah ceza alırlar. Cezalandırılmalarını istiyorum. O cezadan ders alsınlar ki, başka bir kadına, başka bir çocuğa aynı şeyi yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

'CESARETLİ OLSUNLAR, KORMASINLAR'

Olay tarihinde yaşı küçük olduğu için korktuğunu, ancak 18 yaşına gelince tüm cesaretini toplayıp şikayetçi olduğunu belirten N.P., kadınlara da çağrıda bulunarak şunları söyledi:

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“Kadınların çoğu susuyor, utanıyorlar, ‘rezil olurum, ailem bir şey der, okulum, çevrem etkilenir’ diye şikayetçi olmuyorlar ama şikayetçi olmaları gerekiyor. Dikkat etsinler, hep cesaretli olsunlar, korkmasınlar. O cesareti göstermedikleri için karşıdaki kişiler daha çok üstlerine geliyor, daha çok şiddete başvuruyor. Birçok kadın öldürülüyor şu anda. O yüzden susmasınlar.”
Davanın ikinci duruşması 19 Nisan’da görülecek.

(İHA)

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