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  4. Mersin'de iğrenç olay! Oyun oynayan çocukların özel bölgelerine dokundu: Serbest bırakıldı

Mersin'de iğrenç olay! Oyun oynayan çocukların özel bölgelerine dokundu: Serbest bırakıldı

17.05.2024 17:23
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Mersin'de bir işçi, sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde işçinin çocukların özel bölgelerine dokunduğu görülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin'de iğrenç olay! Oyun oynayan çocukların özel bölgelerine dokundu: Serbest bırakıldı

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde 15 Mayıs’ta meydana geldi. Mahallede altyapı çalışması yapan özel firmanın taşeron işçisinin çocukların özel bölgelerine dokunduğu dair anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Mersin taciz
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