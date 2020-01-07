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  4. Mersin'de ilginç görüntü! Plastik leğenden tekne yapıp sel sularında yüzdü

Mersin'de ilginç görüntü! Plastik leğenden tekne yapıp sel sularında yüzdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Mersin'de iki gündür devam eden sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, bazılarının ise eğlence kaynağı oldu. Yağış nedeniyle oluşan sel sularını fırsat bilen bir kişi, kendisine plastik leğenden tekne yaparak akıntıda yüzmeye çalıştı.

Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış, başta merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araç sular altında kalarak hasar gördü. Bazı araçlar ise yoldaki su birikintileri nedeniyle arızalanarak ilerleyemedi.

LEĞENDEN TEKNE YAPARAK SELİN OLUŞTURDUĞU AKINTIDA YÜZDÜ

Sağanak yağış birçok insan için olumsuzlukları beraberinde getirirken, bazıları için ise eğlence kaynağı oldu. Cep telefonu ile kaydedilen ve sanayi sitesi bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüde, bir şahıs soğuğa rağmen üzerini çıkararak sel sularında yüzdü. Plastik leğenden tekne yapan ve 'makarna' adı verilen yüzme aleti ile sel sularının oluşturduğu akıntıya kendisini bırakan şahıs, yağmurun tadını çıkardı.

(İHA)

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sel Mersin

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