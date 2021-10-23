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Mersin'de ilginç olay! 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakaladı, karnını doyurup doğaya saldı

23.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de hobi olarak tavuk besleyen 2 çocuk babası Hüseyin Gürül, kendisinin ve komşularının yaklaşık 30 hayvanını telef eden tilkiyi, bin 500 TL masraf ederek özel olarak yaptığı kafesle yakaladı. Besleyip suyunu da verdiği tilkiye Gürül, "Bir daha bizim bahçeye gelmek yok" diyerek evinden uzak bir bölgede doğal ortamına saldı.

Mersin'de ilginç olay! 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakaladı, karnını doyurup doğaya saldı

Erdemli ilçesine bağlı Harfilli Mahallesi’nde hobi olarak süs tavukçuluğu yapan Hüseyin Gürül ile komşularının bahçesine bir tilki dadandı. Tilki, Gürül ile birlikte 2 komşusunun 30’a yakın tavuk ve süs hayvanlarını telef etti. Bunun üzerine çözüm arayan Gürül, önce hırdavatçıları dolaştı ardından internette araştırma yaparak tilkiye zara vermeden yakalamanın yollarını aradı. Yaptığı araştırmalar sonrasında bin 500 TL harcayarak kafes yapan Gürül, tekrar tavukları yemeye gelen tilkiyi yakaladı. Tilkinin karnını doyuran ve suyunu veren Gürül daha sonra evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklığa götürerek “Bir daha bizim bahçeye gelmek yok” diyerek doğal ortamına saldı.

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"TAVUK VE SÜLÜNLERİMİZE DADANDI"

Hobi olarak süs tavukçuluğu yaptığını belirten Hüseyin Gürül, “Son zamanlarda tavuk ve sülünlerimize tilki dadandı. Benim ve komşularımın yaklaşık 30 süs hayvanını ile yumurta tavuğunu tilki telef etti. Sonrasında hayvanın canını acıtmadan nasıl başa çıkabilirim diye düşündüm.

"HAYVANIN CANINI ACITMAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLADIM"

Hırdavatçılara gittim bununla ilgili hangi düzenekle yakalayabiliriz diye araştırma yaptım. Hırdavatçılarda gördüğüm düzenekler hayvanın canını yakacak şekilde dizayn edilmişti. Ondan dolayı onları almadım, kendim masraf yaparak hayvanın canını acıtmayacak şekilde kafes düzeneği hazırladım. Bir tarafına canlı hayvan koyup kümesin yanına bıraktım kafesi. Akşam bıraktım sabah gelip baktığımda içinde bir hayvan vardı, önce köpek zannettim daha sonra tilki olduğunu anladım” dedi.

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"TOK BİR ŞEKİLDE DOĞAYA SALDIK"

Tavuk eti alıp tilkiyi besleyip suyunu da verdiklerini anımsatan Gürül, ”Suyunu içti etini de yedi, kendi gözümüzle gördük. Gönlümüz rahat tok bir şekilde doğaya bıraktık” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Mersin
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