Mersin'de inanılmaz anlar! Polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan bir olaya film sahnelerini aratmadı. Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS ARACININ CAMINI KIRINCA GÖZALTINA ALINDI

Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

ELLERİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

(AA)

