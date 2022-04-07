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  4. Mersin'de inanılmaz anlar! Polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştı

Mersin'de inanılmaz anlar! Polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştı

07.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki görüntü sosyal medyada olay oldu. Gözaltına alınan bir şüpheli, polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştı. Yüzüstü şekilde sarktığı araç camından yere düşen şüpheli, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince tekrar yakalandı.

Mersin'de inanılmaz anlar! Polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan bir olaya film sahnelerini aratmadı. Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS ARACININ CAMINI KIRINCA GÖZALTINA ALINDI

Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

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ELLERİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

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Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

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Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin
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