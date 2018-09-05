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Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, hastane önünde getirildiği araçta doğum yaptı.

Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aslan doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan'ı (19) bir yakınını da yanlarına alarak hastaneye götürdü.

Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın doğum yaptı. Bebeğini oturduğu ön koltukta dünyaya getiren kadının yakını yaşadıklarına tepki gösterdi.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, hemşireler bebeği araçtan alarak hastaneye götürdü.

HEMŞİRELER TEPKİ GÖSTERDİ

Hemşireler olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi.

KADIN DOGUM

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kadın doğum

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