Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aslan doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan'ı (19) bir yakınını da yanlarına alarak hastaneye götürdü.
Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın doğum yaptı. Bebeğini oturduğu ön koltukta dünyaya getiren kadının yakını yaşadıklarına tepki gösterdi.
Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, hemşireler bebeği araçtan alarak hastaneye götürdü.
HEMŞİRELER TEPKİ GÖSTERDİ
Hemşireler olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi.
(İHA)
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