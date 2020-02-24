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  4. Mersin'de istinat duvarı yurdun üzerine devrildi! Olay sonrası ekipler harekete geçti

Mersin'de istinat duvarı yurdun üzerine devrildi! Olay sonrası ekipler harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 04:30 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde istinat duvarı yurt binasının üzerine devrildi. Olay sonrası yurtta bulunan 40 öğrenci tahliye edilerek, başka yurtlara yerleştirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kalınören mahallesindeki Anamur Anadolu Lisesi'nin kız-erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. 107 öğrenci kapasiteli yurdun 50 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yaklaşık 10 metrelik bölümü, gece yurt binasının üzerine devrildi.

Olayın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, yurda gelen Kaymakam İsmail Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da incelemede bulundu. Hafta sonu olması nedeniyle 107 öğrenciden sadece 40'ının yurtta kaldığı öğrenildi. 40 öğrenci, güvenlik amacıyla tahliye edilerek, ilçedeki diğer yurtlara yerleştirildi.

Güvenlik amacıyla boşaltılan yurt binasının, tadilat sonrası yeniden hizmete açılacağı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Anamur Anadolu Lisesi

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