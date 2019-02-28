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Mersin'de İYİ Parti'den sonra HDP'ye de kötü haber! Alaeddin Erdoğan aday olamayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Mersin İl Seçim Kurulunun, HDP'nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Alaeddin Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddettiği bildirildi.

Mersin'de İYİ Parti'den sonra HDP'ye de kötü haber! Alaeddin Erdoğan aday olamayacak

Seçim Kurulu, daha önce "terör örgütü propagandası yapma" suçundan mahkumiyeti bulanan Erdoğan'ın Akdeniz İlçe Seçim Kurulunca aday olamayacağına yönelik verdiği karara yapılan itirazı dün sonuçlandırdı.

Seçim Kurulu, 2016' yılında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan Erdoğan'ın, aldığı 10 ay hapis cezasının 6 bin lira adli para cezasına çevrilmesine rağmen mahkumiyetin, "terör propagandası suçundan" verilmesi nedeniyle itirazları oy birliğiyle reddetti.

Karar gereği Alaeddin Erdoğan belediye başkanı adayı olamayacak.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim HDP Akdeniz İlçesi Alaeddin Erdoğan

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