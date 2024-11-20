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Mersin'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü

20.11.2024 17:26
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İstanbul'da yaşayan Hasan F. geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'ya katılıp birlikte yaşadığı Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradı. Katıldığı programda birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili 'önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor' dedi. Aybeniz Top kayıp olarak arayan birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası tarafından öldürüldü. Hasan F., bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı. İşte korkunç detaylar...

Mersin'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü

Mersin'de bir çocuk annesi Aybeniz Top, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası tarafından öldürüldü.

TÜLBENT İLE BOĞUP KAÇTI!

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde 24 yaşındaki Aybeniz Top ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

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TELEVİYON PROGRAMINDA "KAÇIRILDI" İDDİASINDA BULUNMUŞ!

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırıldığı iddiasını yalanlayarak, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

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Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin tartışma
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