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  4. Mersin'de kadın cinayeti! Eşi tarafından çekiçle komalık edilen Kısmet Demir hayatını kaybetti

Mersin'de kadın cinayeti! Eşi tarafından çekiçle komalık edilen Kısmet Demir hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 20:08 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde eşi tarafından çekiçle dövülerek komalık edilen iki çocuk annesi Kısmet Demir (39) hayatını kaybetti.

Mersin'de kadın cinayeti! Eşi tarafından çekiçle komalık edilen Kısmet Demir hayatını kaybetti

Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak no 18’de meydana geldi. İddiaya göre, Z.D.(48) adlı kişi 15 Nisan 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Kısmet Demir’le tartıştı. Z.D. adlı şüpheli evdeki çekiçle eşinin çeşitli yerlerine ve başına defalarca vurdu.

2 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Komşuların ara girmesiyle kurtarılan Kısmet Demir (39), çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Komalık olan ve 2 gün yoğun bakım ünitesinde yaşama savaşı veren 2 çocuk annesi Kısmet Demir, hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kısmet Demir yarın toprağa verilecek.

KISMET DEMİR'İN KARDEŞİ EVİ KUNDAKLADI

Olayın devamında ise bugün öğlen saatlerinde Z.D.’nin ikamet ettiği eve gelen baldız F.E.(29) evi kundaklayıp ateşe verip, kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalanan F.E. ablasının döven eniştesi Z.D. öfkesinde evi kundakladığını ifade etti.

Olayın şüphelisi Z.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.

(İHA)

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