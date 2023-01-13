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  4. Mersin'de kadın cinayeti! Silah seslerini duyan komşuları ihbar etti

Mersin'de kadın cinayeti! Silah seslerini duyan komşuları ihbar etti

13.01.2023 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, evli çift arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası feci bir olay yaşandı. Tartışma esnasında Mehmet E., eşi Emine E.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Mersin'de kadın cinayeti! Silah seslerini duyan komşuları ihbar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi 1001. Sokak'taki evlerinde kıskançlık nedeniyle Mehmet E. ile Emine E. (42) çifti arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

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KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet E. evin yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi. (AA)

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