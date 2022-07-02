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  4. Mersin'de kan donduran kaza! Nakliye kamyonu şarampole savruldu: 4 ölü

Mersin'de kan donduran kaza! Nakliye kamyonu şarampole savruldu: 4 ölü

02.07.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Mut ilçesinde, evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon feci şekilde kaza yaptı. Daha önce bir çok kaza meydana geldiği için "ölüm virajı" olarak anılan bölgede şarampole savrulan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de kan donduran kaza! Nakliye kamyonu şarampole savruldu: 4 ölü

Tüyler ürperten kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında "ölüm virajı" olarak anılan bölgede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin’e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

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Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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trafik kazası Mersin
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