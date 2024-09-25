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Mersin'de kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.09.2024 22:30
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Mersin'de çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulunmuştu. Olaydan 14 gün önce "işe başladım" yalanıyla ev tutup ilçeye taşınan kadının, banyoda doğum yaptığı ardından da ölü dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeği poşete koyarak çöpe attığı ortaya çıktı. Olayda bebeğin annesi Y.Ç., kızın annesi ve babası gözaltına alındı.

Olay, dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sünbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

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"İŞE BAŞLADIM" YALANI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bebeğin cansız bedeninin çöpe atıldığı nokta bulunan kent güvenlik yönetim sisteminin kamera kayıtları incelendi. İnceleme de 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen Y.Ç.'nin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, olaydan sonra yanında kalan annesi F.Ç. ile evden ayrılan Y.Ç.'nin merkez ilçe Akdeniz'de bulunan baba evine gittiğini öğrendi. Polis eve baskın yaptı, bebeğin annesi Y.Ç., anneanne F.Ç. ile dede M.Ç.'yi gözaltına aldı. Mut ilçesine götürülen 3 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ANNESİYLE PLAN YAPMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin annesi Y.Ç'nin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu kendi annesine anlattığı ardından da böyle bir planı uyguladıkları iddia edildi. Baba M.Ç'nin ise olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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