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  4. Mersin'de katliam gibi kaza! Yardım etmek istemişti... 4 ölü, 2 yaralı

Mersin'de katliam gibi kaza! Yardım etmek istemişti... 4 ölü, 2 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.11.2024 08:57
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Acı haber bu kez Mersin'den geldi! Lastiği patlayan araca yardım etmek için yol kenarında duranlara başka bir otomobil çarptı. Korkunç kazada can kaybı artarak 4'e çıktı. 2 yaralının olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de katliam gibi kaza! Yardım etmek istemişti... 4 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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YARDIM İÇİN ÖNLERİNDE DURDU

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lastiği patladığı için duran 33 ATU 534 plakalı araç ile yardım için önünde duran 06 BHP 787 plakalı kamyonetten inenlere, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil çarptı.

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CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Serdal Görür, Rüştü Görür ve Erdal Koçak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Silifke kaza
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