HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de kaybolmuştu! Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de kaybolmuştu! Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

19.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin durumunu merek ettiği küçük kızın sokakta yürüdüğü görülürken, bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürülüyor.

Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor.

Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

KAYIP MÜSLÜME'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Müslüme'nin annesi konuştu! Bulunan kan izi kime ait?Kayıp Müslüme'nin annesi konuştu! Bulunan kan izi kime ait?

Türkiye'nin durumunu merek ettiği küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.

1

Bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni ortaya çıktıAnkara'da apartmandaki patlamanın nedeni ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Öldüren ağaç! Dalları altında durmak bile öldürebilir

Öldüren ağaç! Dalları altında durmak bile öldürebilir

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.