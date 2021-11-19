Mersin'de kaybolmuştu! Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürülüyor.

Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor.

Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

KAYIP MÜSLÜME'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin durumunu merek ettiği küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.

Bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.



