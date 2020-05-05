HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de 'kırmızı böcek' tehdidi! Tek tek imha ettiler

Mersin'de 'kırmızı böcek' tehdidi! Tek tek imha ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Palmiye kırmızı böceği ile mücadeleye devam edilen Mersin'de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yürütülen “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” çalışmaları kapsamında, merkez Yenişehir ilçesinde 3 ağaç imha edildi.

Tek tek imha ediyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” çalışmaları Yenişehir ilçesinde sürdürülüyor.
Mersin’e güzellik katan ve kentin simgelerinden olan palmiye ve hurma ağaçlarını palmiye kırmızı böceği zararlısına karşı korumak için çalışmalar yürüten teknik personel, zarar görmüş, iyileşmesi zor ve böceği sağlıklı ağaçlara bulaştırma riski taşıyan ağaçları imha ediyor.
Bu doğrultuda, Yenişehir ilçesi Güvenevler, Palmiye ve Pirireis mahallelerinde palmiye kırmızı böceği tespit edilen toplam 3 adet hurma ağacı, zararlının yayılmasının önüne geçmek amacıyla imha edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kent genelinde palmiye türü ağaçlarda önemli zararlara neden olan palmiye kırmızı böceği ile mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraflar 00.00'dan sonra çekildi! Ve başladı

Fotoğraflar 00.00'dan sonra çekildi! Ve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs sayesinde balkonlar bahçelere dönüştü

Koronavirüs sayesinde balkonlar bahçelere dönüştü

Kartpostallardan farksız! Kanola bahçesi mest etti

Kartpostallardan farksız! Kanola bahçesi mest etti

Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi

Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında

Antalya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu her yeri beyaza bürüdü

Her yer beyaza büründü! Şaşırtan görüntü

Marmaris'teki görüntüler olay olmuştu! Harekete geçildi

Marmaris'teki görüntüler olay olmuştu!

Bursa'da şaşırtan görüntü! Sokağa çıkma yasağında...

Bursa'da şaşırtan görüntü! Sokağa çıkma yasağında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.