Mersin'de koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşlerden biri dehşet saçtı. Olay, akşam saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesine Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı lüks rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen İ.Z. ve N.Z., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ART ARDA TETİĞE BASTI SONRA İNTİHAR ETTİ!

Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran İ.Z., art arda tetiğe bastı. N.Z. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.Z., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yerde kanlar içinde yatan İ.Z. ve N.Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İ.Z. ve N.Z. çiftinin bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





