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  4. Mersin'de korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

Mersin'de korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

24.06.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedeni bulundu.

Mersin'de korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, aynı mahalleden Ahmet A.T.'ye (35) ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü.

Hayvanların sahibine ulaşmak için çadıra giden şahıs, Ahmet A.T.'nin av tüfeği ile başından vurularak öldürülmüş, eşi Kader T.'nin (33) ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı.

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Şahsın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir çocuklu çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerinde bir adet av tüfeği bulunduğu öğrenildi.
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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Muhtemelen bir anlık öfke sonucu biri diğerini öldürdü sonra ben ne ettim diyip intihar etti.
güvende değiliz
iple asıp tüfekle intahar etmesi mantık değil işin içinde başka bir iş olmalı
zekana hayran kaldım . tüfekle öldürüp sonra kendisini aşmış olamaz mı ?

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