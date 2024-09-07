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  4. Mersin'de korkunç olay! Nedeni bilinmiyor... İki kadından birini öldürdü, diğerini yaraladı: 100 metre ileride intihar etti

Mersin'de korkunç olay! Nedeni bilinmiyor... İki kadından birini öldürdü, diğerini yaraladı: 100 metre ileride intihar etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.09.2024 21:01
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Mersin'de bir kişi nedeni bilinmeyen bir sebeple 2 kadınla tartışmaya başladı. İki kadına silahla ateş eden zanlı, birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olay yerinden 100 metre ilerleyen şahıs, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Yeni Mahalle'de Çetin G. (36), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Feriye Gözüala (25) ve H.G. isimli kadınlarla tartışmaya başladı.

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BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERİNİ YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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cinayet İntihar Mersin
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