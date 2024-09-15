Mersin'de korkunç olay! Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN PROFESÖRE AİT ÇIKTI

İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O.Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır