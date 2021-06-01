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Mersin'de korkunç olay! Sulama kanalına düşen ikizlerden biri kurtarılamadı

01.06.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve vatandaşlarca sudan çıkartılan 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlerden Sedanur Turgut öldü, Nisanur Turgut ise hastanede tedaviye alındı.

Mersin'de korkunç olay! Sulama kanalına düşen ikizlerden biri kurtarılamadı

Olay, bugün Tarsus ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Altaylar ve Bağlar Mahalleleri arasından geçen sulama kanalı kıyısında oyun oynayan ikiz kız kardeşler Nisanur ve Senanur Turgut, dengelerini kaybedip, suya düştü.

VATANDAŞLAR SUYA ATLAYIP ÇIKARDI

Küçük ikizlerin suya düşüp, sürüklendiğini gören vatandaşlar, kanala atlayıp önce Nisanur'u, yaklaşık 150 metre ileride de Senanur'u çıkarttı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İkizler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Nisanur'un tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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