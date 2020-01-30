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  4. Mersin'de korkunç olay! Tartıştığı 2 kadın tarafından benzin dökülerek yakıldı

Mersin'de korkunç olay! Tartıştığı 2 kadın tarafından benzin dökülerek yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 20:25 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kişi toprağa verildi.

Mersin'de korkunç olay! Tartıştığı 2 kadın tarafından benzin dökülerek yakıldı

İddiaya göre, dün ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde bir evde Hasan Ercan ile kadınlar İ.T. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.T ve S.A, Ercan'ın üzerine benzin dökerek yaktı.

Evden gelen seslerin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, yaptığı incelemede Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, İ.T. ve S.A ile kadınlara yardım ettikleri ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ercan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bozyazı ilçesinde toprağa verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Anamur kadın Mersin yakma

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