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Mersin'de korkunç ölüm! Trenin altında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 00:47 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken trenin çarptığı Işık Tatlı (43), hayatını kaybetti.

Mersin'de korkunç ölüm! Trenin altında can verdi

Olay, akşam saatlerinde Kamberhöyüğü hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Adana- Mersin seferini yapan yolcu treninin geçişini beklemeden yolun karşısına geçmek isteyen Işık Tatlı, trenin altında kaldı.

Kazayı fark eden tren makinist Fehmi D. treni durdururken olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Tatlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus Işık Tatlı

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