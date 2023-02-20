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Mersin'de korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! 'Eskiden bu kadar olmazdı'

20.02.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi. Deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti. Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten bir vatandaş, "Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı" ifadelerini kullandı.

Mersin'de korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! 'Eskiden bu kadar olmazdı'

Mersin'in Akdeniz kıyısındaki Anamur ve Bozyazı ilçesi sahillerinde deniz suyu çekildi. Çekilmeyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı.

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Anamur'un Mamure Kalesi çevresinde ise deniz suyunun metrelerce çekildiği gözlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmezken, deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti.

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Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Bayır (46), "4-5 gündür gelgitler yaşanıyor. Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı. Taşların üstü bir açılır sonra kapanırdı. Ama bu defa çekilen su geri gelmedi" dedi.

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Ayşe Oğan (60) ise suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini söyledi.

(DHA)

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