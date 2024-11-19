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  4. Mersin’de korkutan görüntü! Yüzlerce ölü tavuk bulundu Kuş gribi tehlikesi mi?

Mersin’de korkutan görüntü! Yüzlerce ölü tavuk bulundu Kuş gribi tehlikesi mi?

19.11.2024 07:40
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Geçtiğimiz günlerde Konya’da kuş gribi vakalarının tespit edildiğinin duyurulmasının ardından Mersin'den korkutan bir görüntü geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk bulundu. Hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi hemen harekete geçildi.

Mersin’de korkutan görüntü! Yüzlerce ölü tavuk bulundu Kuş gribi tehlikesi mi?

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk, üst üste gelecek şekilde bırakılmış halde bulundu. Tavukları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide meydana geldi. Gündüz saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekipler, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuş gribi Mersin Tarsus tavuk
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