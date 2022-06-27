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Mersin'de maganda dehşeti kamerada! Camı yumrukladı, tükürdü, dans etti...

27.06.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimliği belli olmayan bir şahıs, içerisinde kadın ve çocuğun olduğu aracı durdurup camı yumrukladı ve tükürdü. Saldırdığı aracın sürücüsünün 'kamera kaydı alıyorum' uyarılarına ise dansla karşılık veren şahıs, aracın hareket etmesi üzerine gözden kayboldu. İşte akılalmaz olayın detayları!

Mersin’de bir yol üzerinde çekilen görüntüler, maganda dehşetini gözler önüne serdi. Kimliği belli olmayan bir şahıs, trafikte seyir halinde olan bir aracın yanına gelip camını yumrukladı.

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Aracın içerisindeki kadının 'arabada çocuk var' sözlerine aldırmayan şahıs, çocuğun ağlamasına da aldırış etmeden saldırısına devam etti.

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Araç sürücüsünün 'kamera kaydı alıyorum' uyarılarına, aracın camına tükürerek ve dans ederek yanıt veren sahış, aracın hareket etmesi üzerine gözden kayboldu.

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Maganda dehşetinin yaşattığı korku dolu anlar ise araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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