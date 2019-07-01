Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan son dakika bilgisine göre, kentte son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.Toros Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR



Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

