Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Müftü Deresi civarında gerçekleştirilen tatbikatta, sel ve su baskını senaryoları ele alındı.
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