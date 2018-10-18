Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Feride Y. iddiaya göre, 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü’ne gelerek kendisini Göksu Nehri’ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.’yi arama çalışması başlattı.
İlk ve 2’nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı’nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu’nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırıldı. Feride Y.’yi arama çalışmalarında 6’ncı güne girilirken, henüz genç kızın izine rastlanılmadı. (DHA)
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