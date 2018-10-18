HABER

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Nehri’ne atladığı öne sürülen Feride Y.’yi (25) arama çalışmaları 6’ncı günde Sökün mevkisinde yoğunlaştırılırken, şu ana kadar ize rastlanılmadı.

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Feride Y. iddiaya göre, 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü’ne gelerek kendisini Göksu Nehri’ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.’yi arama çalışması başlattı.

feridsee

İlk ve 2’nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı’nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu’nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırıldı. Feride Y.’yi arama çalışmalarında 6’ncı güne girilirken, henüz genç kızın izine rastlanılmadı. (DHA)

feride y


PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
İş adamına lüks aracında silahlı saldırıİş adamına lüks aracında silahlı saldırı
Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildiAra Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Kayıp feride

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.