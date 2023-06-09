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  4. Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku sahil kenarında böyle görüntülendi

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku sahil kenarında böyle görüntülendi

09.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu sahilinde kendini gösterdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sıcaklıkların arttığı bu günlerde Akdeniz fokları da kendini göstermeye başladı. IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan bir Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sahilinde ortaya çıktı. Kıyıya yakın noktada su altına bir süre gezinen fok, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fok bir süre sonra gözlerden uzaklaştı.

Geçtiğimiz haftalarda da bir başka fok, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda kendini göstermişti. Barınakta uzun süre kalan ve güneşlenen 2 metreden fazla uzunlukta olan fok ile limonlu sahilinde görünen fokun farklı olduğu belirtildi. Limonlu sahilindeki fokun bir metre civarında olduğu kaydedildi.

(İHA)

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Mersin Akdeniz foku

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