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Mersin'de okullar tatil mi? 21 Şubat Salı günü Mersin'de okullar var mı, yok mu?

21.02.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 20 Şubat akşamı Hatay'da meydana gelen iki depremden çevre iller de etkilendi. Depremden etkilenen Mersin ilinde okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? 21 Şubat Salı günü Mersin'de okullar var mı, yok mu?

Mersin'de okullar tatil mi? 21 Şubat Salı günü Mersin'de okullar var mı, yok mu?

Mersin'de okulların tatil edileceği konusu gündem oldu. Hatay'da meydana gelen iki şiddetli depremin etkilediği iller arasında Mersin de yer aldı. Bunun sonucunda Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve ardından Mersin Valiliği eğitime ara açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

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MERSİN'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

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