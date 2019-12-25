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  3. Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Mersin'de bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi M.A.B.'nin, 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.A.B.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Merkez Akdeniz ilçesinde bir ortaokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2 ay önce işe başlayan M.A.B.'nın, geçen pazartesi günü 6'ncı sınıfta okuyan 5 kız öğrenciyi sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği öne sürüldü.

OLAYI ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR

Öğrencilerin olayı beden eğitimi öğretmenine anlatmasının üzerine okul idarecileri durumu emniyete bildirdi. M.A.B., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Karakoldaki ifadesinden sonra savcılığa sevk edilen M.A.B.'nın sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Mersin

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