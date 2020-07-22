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Mersin’de özel harekat polisleri kaza yaptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 19:41 | Son Güncelleme

Mersin’de mesainin ardından şahsi arabalarıyla evlerine dönen özel harekat polisleri kaza yaptı. Takla atarak, otobüs durağına giren polisler hastanede tedavi altına alındı.

Mersin’de özel harekat polisleri kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi karşısında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.S. idaresindeki 61 ACG 149 plakalı araba, yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı.

Takla atarak bir süre giden araba, otobüs durağına çarparak durdu. Sürücü dışında araba içinde bulunan özel harekat polisleri A.Y., S.K. ve A.Y. kazanın etkisiyle yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı polisler bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Polis bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, yol bir süreliğine tek şeride düşürüldü. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, otobüs durağı da hasar gördü. Çeşitli yerlerinden yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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